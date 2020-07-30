В Минздраве США не согласились с мнением о долгой выдаче результатов тестов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Мнение о том, что ожидание результатов тестирования на коронавирус занимает слишком много времени повсеместно в США, не соответствует действительности. Об этом заявил в четверг журналистам, в том числе из телекомпании CNN , помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы сократить время [между взятием анализов и выдачей их результатов], однако мнение о том, что на это обычно уходит от 10 до 14 дней, просто не является правдой. Я считаю, что подобные предположения - это скверный посыл, идущий вразрез с поставленной нам задачей снизить уровень заболеваемости", - отметил Джируар.

По его словам, половина тестов на коронавирус в США проводится в лабораториях больниц и специализированных учреждений, где результаты обычно выдаются в течение 24 часов. "За последний месяц доля тестов, завершенных коммерческими лабораториями за три дня, составляла 45%. За последние семь дней данный показатель превышал уже 56%, ситуация улучшается каждую неделю", - заверил помощник министра.

Как отмечает телекомпания, многие медики не считают действия администрации президента США Дональда Трампа в области обеспечения тестированием населения адекватными непростой ситуации. "Он [Джируар] думает, что мы берем достаточно анализов, а я так не считаю. Адмиралу Джируару вместо того, чтобы спорить с нами, лучше было бы приложить усилия для того, чтобы американцы были реально обеспечены тестами", - сказал телекомпании доктор Ашиш Джха из института глобального здравоохранения в Гарварде.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник в интервью телеканалу CNBC назвал большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезными из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Гейтс счел безумием то, что в США данный интервал в среднем "превышает 48 часов".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 4,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 151 570 человек.