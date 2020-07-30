Более 600 россиян вернулись домой из Азербайджана через дагестанский коридор

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Очередная группа граждан РФ покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, для них организовали спецкоридор на российско-азербайджанской границе. На этот раз домой вернулись 648 россиян, сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Группа российских граждан из 648 человек сегодня в течение дня вернулась на родину из Азербайджана по спецкоридору на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. В Дагестане на территории таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" всем им провели термометрию. 592 прибывших определены в обсерваторы в Махачкале и поселке Манас, которые согласованы с республиканским управлением Роспотребнадзора. Остальные прибывшие направлены на самоизоляцию по месту проживания. После 14-дневного карантина будет проведено их обследование", - сказал Муслимов.

По его словам, для возвращения граждан РФ подготовили автобусы, которые и вывезли их. "Кроме того, были и те, кто заехал на территорию России на своем транспорте. Большинство вернувшихся россиян - жители других регионов страны", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 июля территорию Азербайджана через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане покинули более 600 граждан России.

Договоренности

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии коронавируса госграницу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.