Крупнейшие лаборатории США признают краткие задержки с анализами на коронавирус

Так, в четверг в пресс-службе LabCorp корреспонденту ТАСС сообщили, что "продолжают делать все возможное, чтобы отреагировать на кризис в области здравоохранения, и сосредоточены на сокращении времени, которое требуется пациенту для получения результата". В лаборатории рассказали, что провели около 8,5 млн тестов с марта, на данный момент обрабатывают порядка 180 тыс. тестов. "Мы сократили средние сроки получения результатов до двух-трех дней с момента отбора образцов. Для госпитализированных пациентов средний срок получения результатов еще короче", - отметили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать высказывания основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о том, что большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов.

В Quest Diagnostics и BioReference также признали задержки в четыре-шесть дней. При этом, как отмечает газета The Washington Post, в американской столице и ее пригородах американцы ждут результатов в среднем семь рабочих дней, а некоторые - до трех недель. Кроме того, отмечает издание, многие жители столицы стоят на улице по несколько часов в очереди на сдачу анализа при температуре воздуха выше 30°С.

Реакция властей

Мнение о том, что ожидание результатов тестирования на коронавирус занимает слишком много времени повсеместно в США, не соответствует действительности, заявил в четверг журналистам помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар. По его словам, половина тестов на коронавирус в США проводится в лабораториях больниц и специализированных учреждений, где результаты обычно выдаются в течение 24 часов. Многие медики не считают действия администрации президента США Дональда Трампа в области обеспечения тестированием населения адекватными непростой ситуации, отмечает телекомпания CNN.

Гейтс во вторник в интервью телеканалу CNBC счел безумием то, что в США интервал получения результатов анализов в среднем "превышает 48 часов". В Министерстве здравоохранения и социальных служб США не стали комментировать корреспонденту ТАСС его мнение.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 4,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 151,5 тыс. человек.