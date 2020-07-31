В Роскосмосе заявили, что спутники "Марафон" помогут в поиске людей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах. Информация будет поступать напрямую в МЧС или поисковым службам, сообщил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко.

"Многоспутниковая группировка "интернет вещей" из 264 аппаратов под названием "Марафон" будет способна предоставлять услуги по поиску людей. Мы в состоянии создать небольшие переносные датчики, которые не будут требовать зарядки практически на весь свой срок службы, которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты - в куртки, браслеты. По аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники", - сказал Блошенко в ходе видеотрансляции на сайте Роскосмоса.

По его словам, сигнал с этих устройств будет приходить на пульт МЧС или поисковой службы.

Блошенко уточнил, что программа "Сфера" - это 10 группировок космических аппаратов общим числом более 550, которые будут находиться на разных орбитах.

"Эти группировки сформированы таким образом, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной", - отметил он.

О спутниках "Марафон" и программе "Сфера"

Ранее в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича говорилось, что прототипы космических аппаратов связи "Марафон" будут разработаны в течение четырех лет, к 2024 году. Глобальная система передачи данных "Марафон IoT/M2M" будет входить в программу "Сфера".

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ранее в интервью ТАСС, что госкорпорация запланировала в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки "Сфера".

О "Сфере" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.