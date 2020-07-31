Вильфанд прогнозирует, что урожай 2020 года может стать лучшим за последние пять лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Урожай 2020 года, по прогнозам, ожидается хорошим. С большой вероятностью он превзойдет показатели последней пятилетки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на исследования агрометеорологов.

"Оценки, которые провели агрометеорологи Росгидромета, подтверждают, что валовый сбор урожая зерновых культур и пропашных культур будут все-таки хорошими. Прогнозируют, что урожай будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным", - сказал он.

По словам Вильфанда, существует большая вероятность, что в этом году валовый сбор урожая будет лучше многолетних показателей, хотя локальные проблемы агрометеорологи и отмечают в некоторых регионах страны.

"Даже с большой вероятностью можно говорить, что урожай будет лучше [чем за последнее пятилетие]", - отметил метеоролог.