В Анадыре началось обустройство этностойбища для коренных малочисленных народов

ТАСС, 31 июля. На Чукотке началось обустройство территории на берегу Анадырского лимана, выделенного администрацией Анадыря территориально-соседской общине "Ройыръын - Семья" для ведения традиционных видов хозяйствования коренных народов. Планируется, что на земельном участке протяженностью около двух километров появятся традиционная яранга и прототип русской избы, что символизирует дружбу разных народов, проживающих на Чукотке, рассказала ТАСС председатель "Ройыръын - Семья" Василиса Рузанова в пятницу.

"Наша община объединяет около 60 маломобильных граждан, которым сложно добираться на рыбалку куда-то в удаленные места. Сбор дикоросов, рыбная ловля - это наши традиционные виды хозяйствования, поэтому мы благодарны, что участок нам выделили именно в городе, куда легко может проехать инвалидная коляска. Понемногу начали благоустраивать территорию, с помощью спонсоров приобрели два контейнера, сшили первую брезентовую ярангу. Советами при раскрое нам помогали старейшины, и я с удовольствием могу отметить, что все члены общины горят идеей благоустройства этой территории, готовы вкладывать в нее силы, время, писать проекты, чтобы получать гранты. Наведем порядок, повесим сушиться юколу, начнем устраивать этно-праздники - тогда можно будет и туристов звать. Кстати, так как некоторые члены нашей общины являются потомками казаков и чуванцев, было решено обустроить на участке еще и прототип русской избы", - рассказала Рузанова.

Она добавила, что на полноценное этностойбище с несколькими ярангами, избой и печью уйдет не менее 10 млн рублей. Интересно, что прямо на территории выделенного участка должны были проходить работы по прокладке оптико-электронного волокна для подключения Чукотки к быстрому интернету. Однако власти округа и компания-подрядчик пошли навстречу членам общины и сместили прокладку линии связи на несколько метров.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об учете коренных малочисленных народов России. В документе определен перечень подлежащих учету сведений о лицах, относящихся к КМНС, перечень документов, представляемых заявителем в уполномоченный орган, а также основания для отказа в учете заявителя в качестве лица, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации.

В данный момент в округе представлено свыше 90 национальностей, в том числе и совсем малочисленных.