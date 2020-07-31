В Приамурье с 1 августа откроются в полном объеме предприятия общепита

ТАСС, 31 июля. Власти Амурской области с 1 августа разрешат работу кафе и ресторанов в полном объеме с соблюдением противоэпидемических мер. Как рассказал на своей официальной странице в Instagram губернатор Василий Орлов, при этом ограничения на работу загородных лагерей продлены до 1 сентября.

"С 1 августа у нас вступают в силу новые послабления. К сожалению, летом открыть загородные лагеря не получится из-за эпидемиологической ситуации. Ограничения продлены до 1 сентября. Что касается открытия пришкольных лагерей - оставляем это на усмотрение муниципалитета", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, с 1 августа получат возможность возобновить работу предприятия общественного питания. Также к открытию в одну из дат до 23 августа готовятся спортивные организации, включая бассейны. Как отметил Орлов, сейчас ситуация с распространением коронавируса во всех муниципалитетах разная.

"Будем смотреть за соблюдением санитарных мер. В случае их несоблюдения и ухудшения ситуации, нам снова придется вводить ограничения. В наших общих интересах быстрее вернуться к нормальной жизни, но для этого сейчас важно соблюдать необходимые санитарные правила. Ситуация по-прежнему напряженная", - написал глава региона.

Всего, по последним данным, в Амурской области выявлено 2 724 случая коронавируса, 1 615 человек выздоровели, 48 умерли.