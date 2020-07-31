Прокуратура Приморья добилась выплаты надбавок медикам в Находке за борьбу с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края добилась выплаты страховых надбавок 50 медицинским сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией в одной из больниц Находки. Общая сумма выплат составила более 3,4 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что медицинское учреждение не проводило расследование страховых случаев о причинении вреда здоровью медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией. В связи с чем врачами не были своевременно получены предусмотренные законодательством страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление руководителю медицинского учреждения. "После вмешательства прокуратуры 50 медицинским работникам произведены страховые выплаты на общую сумму более 3,4 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 6 мая №313 были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Документом предусмотрены и дополнительные страховые выплаты в случае смерти медицинских сотрудников от коронавируса при исполнении ими трудовых обязанностей.

По последним данным оперативного штаба, в Приморском крае общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составлет 6 712 человек, выписаны с выздоровлением - 5 169 человек. Находка - третий по величине город в крае. Население составляет 147,4 тыс. человек.