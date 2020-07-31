Ремонт школ в Магаданской области завершат к 20 августа

ТАСС, 31 июля. Ремонт 131 школы в Магаданской области завершат до 20 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"К приемке к новому учебному году на Колыме заявлена 131 образовательная организация. Срок окончания приемки образовательных учреждений - 20 августа", - сказала министр образования региона Анжела Шурхно, слова которой приводятся в сообщении.

В этом году на ремонт образовательных учреждений в регионе выделили 300 млн рублей. "Я рассчитываю, что средства будут потрачены эффективно", - подчеркнул глава области Сергей Носов. Губернатор заявил, что учебный год традиционно начнется со школьных линеек. Образовательный процесс в сентябре планируют начать с учетом эпидситуации и санитарных требований, которые будут актуализированы к концу августа с учетом решения Министерства просвещения РФ.

"Главная задача - максимально разобщить классные коллективы и снизить риски заболеваемости школьников и педагогов. Принято решение за каждым классом закрепить отдельные кабинеты с рассадкой школьников на расстоянии 1,5 м. Будем дополнительно изыскивать кабинеты, чтобы разделить классы с численностью более 15 человек. Перемены будут начинаться в разное время для каждого класса или параллели", - отметила министр образования и добавила, что уроки для школьников из разных классов будут начинаться в разное время.

Всем посетителям образовательных организаций необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты. В 14 школ, где обучаются более 400 человек, планируется закупить тепловизоры. Медицинские зоны будут организованы в каждой школе.