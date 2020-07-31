Эллен Дедженерес пообещала изменить ситуацию после жалоб сотрудников ее шоу на расизм

ТАСС, 31 июля. Американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, в отношении шоу которой медиахолдинг WarnerMedia начал проверку из-за дискриминации персонала, принесла извинения сотрудникам и пообещала изменить сложившуюся ситуацию, при которой стали возможны проявления расизма и незаконные увольнения. Ее заявление в четверг распространил журнал Variety.

Телеведущая отметила, что в связи с увеличением масштабов ее телевизионного шоу она была вынуждена доверить решение некоторых задач другим людям, которые не справились со своими обязанностями. "Теперь это изменится, и я преисполнена решимости не допустить повторения [ситуации с дискриминацией сотрудников] еще раз", - заверила Дедженерес.

"Наряду с Warner Bros. мы немедленно начали внутреннее расследование, а также принимаем меры для решения проблем", - указала телеведущая.

Журнал 28 июля информировал, что WarnerMedia проводит проверку в отношении "Шоу Эллен Дедженерес" на предмет дискриминационного отношения к участвующему в его подготовке персоналу. По сведениям издания, несколько бывших участников съемочной группы пожаловались на незаконные увольнения и на допускавшиеся в их адрес расистские высказывания.

Телевизионное "Шоу Эллен Дедженерес" выходит с 2003 года. За время его существования программа 61 раз выигрывала премию Emmy в различных номинациях, включая "выдающееся ток-шоу".

После этой публикации исполнительные продюсеры программы Эд Глэвин, Энди Лэсснер и Мэри Коннелли поспешили взять на себя ответственность за все происходящее на площадке и пообещали проделать "работу над ошибками". Такая быстрая реакция на "критику" объясняется прежде всего тем, что после фактического убийства полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, в мае, расовая проблема в США вновь резко обострилась, и обвинение в расизме может поставить крест на карьере даже самого авторитетного общественного деятеля, политика, госчиновника или журналиста в стране.

Полицейские в Миннеаполисе при задержании Флойда 25 мая применили жесткий удушающий прием, после которого тот вскоре скончался в больнице. Все четверо участвовавших в его задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране, некоторые из которых продолжаются до сих пор.