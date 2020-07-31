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Синоптики прогнозируют непогоду в 11 регионах России в ближайшие дни

Там ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и сильный ветер прогнозируются в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Рязанской, Липецкой областях и еще шести регионах страны в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет очень много регионов, где сильные осадки в ближайшие дни: это и Ленинградская, и Псковская, и Новгородская. Там ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. Это затронет также и Архангельскую область, Коми. Там неустойчивость, связанная с циклоном, который перемещается по северу европейской территории", - сказал он.

По словам Вильфанда, непогода также прогнозируется в Центральном федеральном округе.

"В Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях тоже ливневые дожди, град и ветер до 20 м/ с в ближайшие дни. В Костромской области аналогичная ситуация", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияАрхангельская областьЛенинградская областьЛипецкая областьКомиБелгородская областьВоронежская областьКостромская областьКурская областьНовгородская областьПсковская областьРязанская областьВильфанд, Роман Менделевич
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