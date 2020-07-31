Суд в Хабаровске оштрафовал участника несогласованных акций за нарушение порядка

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска признал одного из участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала виновным в нарушении порядка проведения митингов и мелком хулиганстве. Как сообщили ТАСС в суде, мужчине назначены штрафы в 10 тыс. и в 500 рублей.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. В среду полиция остановила одного из участников, который, по информации из протоколов, нецензурно выражался, создавал помехи дорожному движению.

"По статье 20.2 части 6.1 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, повлекшее создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры") суд назначил ему наказание виде штрафа в 10 тыс. рублей. По статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") - штраф в 500 рублей", - сообщил представитель суда.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Михаила Дегтярева, возглавлявшего комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В новость внесена правка (05:53 мск) - передается с уточнением номера статьи КоАП в третьем абзаце, верно - 20.2.