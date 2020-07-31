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Дело в отношении Сергея Фургала

Дегтярев заявил, что не планирует посещать Фургала в СИЗО

По словам врио главы Хабаровского края, информацию о Сергее Фургале он узнает от Общественной наблюдательной комиссии
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Максим Григорьев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не планирует лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Как заявил Дегтярев журналистам в пятницу, о состоянии однопартийца он узнает от Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

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"Не планирую посещать Фургала в СИЗО, его посещают представители ОНК, я регулярно получаю информацию о нем. Мой коллега Иван Сухарев (депутат Госдумы) бывает [там] периодически. У меня здесь работа", - ответил Дегтярев на соответствующий вопрос.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичСухарев, Иван КонстантиновичДело в отношении Сергея Фургала
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