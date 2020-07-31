В Удмуртии видят в новых правилах оплаты туруслуг возможность роста заполняемости отелей

ИЖЕВСК, 31 июля. /ТАСС/. Гостиничный фонд Удмуртии готов к двукратному увеличению турпотока в республику, чему будет способствовать и запуск программы кешбэка для туристов. В регионе занято около 40% мест в отелях, сообщила ТАСС в пятницу начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики республики Юлия Железняк.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на оплату туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.

"Средняя заполняемость КСР (коллективных средств размещения) в Удмуртии, согласно статистике Удмуртстата, составляет порядка 40%. В связи с этим инфраструктура приема туристов готова к более чем двукратному увеличению турпотока. Как следствие - ожидаем рост ВРП и объема продаж туров по Удмуртской Республике, а также на событийные мероприятия", - сказала Железняк.

Она отметила, что программа, по ее мнению, дает шанс повысить узнаваемость туристических объектов, достопримечательностей и региона в целом. "Последует увеличение турпотока и спроса на туристские маршруты внутри республики. Удмуртию смогут для себя открыть те, кто хотел здесь побывать ранее, но в силу финансовых причин не мог себе этого позволить", - добавила собеседница.

Ранее ТАСС сообщал, что туроператоры региона подготовили предложения для участия в программе, включая пятидневные туры по таким направлениям, как гастрономический, культурно-познавательный, промышленный и этнический туризм. Так, к примеру, в этно-гастрономический тур вошли архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", музей-усадьба композитора Петра Чайковского, деревня Старые Быги Шарканского района - первая столица финно-угорского мира - и усадьба Тол Бабая. В промышленный тур вошли, в частности, предприятия "Ижсталь" и "Аксион".