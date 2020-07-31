В Комсомольске-на-Амуре благодаря "единой субсидии" благоустроят 50 дворов

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Благоустройство 50 дворовых территорий в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае завершится в 2020 году за счет средств полученной регионом "единой субсидии" на развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства региона.

"50 дворов отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре. На эти цели в рамках "единой субсидии" городу направили более 125 млн рублей. Доля софинансирования местного бюджета составляет 1%. Сейчас активные работы ведутся на 37 объектах, здесь приводят в порядок асфальтовое покрытие проезжих частей дворовых территорий и междворовых проездов. Завершен ремонт в четырех дворах", - говорится в сообщении.

Частично эти средства - неиспользованные деньги на объектах долгосрочного плана развития города. Перераспределение было одобрено на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под руководством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По планам, все работы будут завершены в ноябре.

Ранее на этой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал в течение четырех лет благоустроить все дворы Комсомольска-на-Амуре по федеральной программе "Комфортная среда". Дегтярев подчеркнул необходимость мэрии при этой работе учитывать мнение жителей города о приоритетных объектах.

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края. Он основан в 1932 году и расположен на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный центр Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог. В 2015 году на территории города образована территория опережающего развития "Комсомольск", в новые предприятия которой инвесторы за пять лет вложили около 2,2 млрд рублей.