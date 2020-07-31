Токио вновь обновил рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки превысило 400, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что официальная статистика по новым случаям заражения будет обнародована токийскими властями в ближайшее время. Предыдущий пик прироста новых случаев инфицирования в Токио был зафиксирован в четверг. Тогда за сутки в японской столице выявили 367 новых случаев заражения.

В то же время правительство Японии считает, что вновь вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в связи со складывающейся ситуацией на данный момент необходимости нет. "Если оценивать ситуацию всеобъемлюще, мы не считаем, что есть необходимость введения режима ЧС и резкого ограничения социально-экономической активности в стране", - заявил на регулярной пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Он также подчеркнул, что японские власти не считают происходящее сейчас второй волной распространения коронавирус в стране, но пообещал, что правительство и государственная экспертная комиссия будут пристально следить за развитием ситуации.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020. В последние недели в Японии активизировалась динамика роста числа новых случаев инфицирования с основным очагом распространения заражения в Токио.