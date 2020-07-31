Генпрокуратура направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направляет в суд уголовное дело в отношении жителя Татарстана, который разместил фотографию Гитлера во время акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354. 1 (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в значительном размере). Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Татарстан", - сообщили в ведомстве.

Мужчина 4 мая разместил фотографию Адольфа Гитлера для ее демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, при обыске по месту его жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство общим весом в высушенном виде 73,8 гр.