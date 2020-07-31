В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору грибов и советует, в частности, воздержаться от их сбора вдоль дорог и не затягивать с их переработкой. Об этом говорится в сообщении организации.

"Не собирайте грибы у обочин автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий", - отмечается в сообщении.

В организации также советуют не тянуть с переработкой грибов, поскольку они, как любой белковый продукт, быстро портятся. В связи с этим необходимо в день сбора еще раз внимательно отсортировать грибы и избавиться от сомнительных, червивых и дряблых. При этом эксперты рекомендуют не брать гриб при отсутствии стопроцентной уверенности. Белый гриб, груздь и рыжик обыкновенный - безусловно съедобные грибы, которые можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, но их нужно тщательно очистить от земли и промыть, напомнили в Роскачестве.

По мнению экспертов организации, употреблять блюда из грибов следует только здоровым людям, не страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет из-за недостаточного количества ферментов для их переваривания, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям. При сборе грибов специалисты Роскачества рекомендуют выкручивать их из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основание ножки.

Эксперты советуют быть внимательными при покупке грибов. "Если это свежие грибы, то место их сбора, способ и время хранения остается под вопросом. Например, в корзине грибника могут оказаться шляпки грибов без ножек - так есть вероятность спутать съедобные грибы с несъедобными", - отмечается в сообщении. Если такие грибы были законсервированы в домашних условиях, они могут вызвать опасное заболевание - ботулизм, добавили эксперты.

Ложные грибы

Как напомнили в Роскачестве, у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Стоит иметь в виду, что ложные собратья похожи на безопасные грибы, но обладают своими признаками. К примеру, у белого гриба есть два двойника - желчный и сатанинский.

У съедобного белого гриба мякоть имеет приятный грибной запах или вовсе не пахнет; при срезе наблюдается ровный цвет мякоти: белый или кремовый. Внутренняя сторона шляпки у такого гриба может быть белой, желтоватой или оливковой. Все другие оттенки говорят о том, что гриб ядовитый, подчеркнули в Роскачестве. У несъедобного желчного гриба мякоть при разрезе начинает розоветь; ножка имеет узор из сеточки, а внутренняя сторона шляпки - грязно-розового цвета.

У несъедобного сатанинского гриба шляпка бархатистая и крупная, а ножка широкая, мясистая и красно-желтая. Такой гриб имеет неприятный запах, а при срезании сначала краснеет, затем синеет. С таким грибом также можно спутать подосиновик. Как отметили в Роскачестве, отличительные черты настоящего подосиновика - яркая оранжево-красная шляпка, приятный аромат, черные чешуйки на ножке и синий цвет при срезе.

Лисички известны своими полезными свойствами. Маскируются под них грибы не ядовитые, а так называемые условно-съедобные - чаще всего говорушки оранжевые. Как пояснили в Роскачестве, такие грибы могут стать причиной пищевого расстройства в случае недостаточной термической обработки.

Настоящие лисички растут на полянках большими колониями, имеют рыжие шляпки с волнистыми краями, толстую, крепкую ножку той же расцветки и приятный фруктовый запах. При разрезе лисички можно увидеть белую серединку и желтые края. Обычно на ней нет следов поражения паразитами из-за хитинманноза - токсина, губительного для насекомых и безвредного для человека.

"Ложные лисички" или оранжевые говорушки растут одиночными экземплярами на поваленных деревьях и пнях, имеют оранжевую или золотисто-желтую воронкообразной формы шляпку и четкое отделение шляпки от ножки. Мякоть такого гриба рыхлая, пористая, запах - резкий, при разрезе цвет не изменяется, есть следы поражения паразитами.