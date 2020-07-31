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Котяков: упрощенный порядок назначения инвалидности будет продлен в РФ с корректировками

Как сообщил глава Минтруда РФ, есть отдельные вопросы, которые нуждаются в доработке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Упрощенный порядок установления и подтверждения инвалидности, введенный в пандемию, будет продлен в РФ после 1 октября с корректировками. В частности, гражданам не надо будет лично проходить медико-социальную экспертизу, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"За основу будет взят временный порядок с небольшими корректировками. Основной принцип - минимизация личного участия - будет сохранен, но есть отдельные вопросы, которые перед запуском на постоянной основе нуждаются в доработке", - рассказал министр.

Котяков отметил, что в настоящее время даже в рамках временного порядка пакет документов между медико-социальной экспертизой и медицинскими организациями "передается на бумаге". "Целевая модель - полностью автоматизировать взаимоотношения между МСЭ и медицинской организацией, этот переход запланирован на конец 2021 года", - добавил министр.

Временный порядок установления инвалидности был введен Минтрудом в период пандемии. В настоящее время все граждане, у которых до 1 октября заканчивается срок ранее установленной инвалидности, получают автоматическую пролонгацию на полгода. Для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу впервые, МСЭ устанавливает инвалидность только на основе медицинских документов без личного присутствия гражданина.

Как отметил Котяков, упрощенным порядком воспользовались уже свыше 615 тыс. человек.

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