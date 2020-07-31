Власти Вологодской области рассчитывают на рост турпотока благодаря кешбэку

ВОЛОГДА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области ожидают увеличения туристического потока благодаря программе кешбэка. Туристические пакеты почти сформированы, они затрагивают все популярные у путешественников вологодские направления, рассказал ТАСС в пятницу начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - с 15 августа.

"Мы рассчитываем, что программа кешбэка будет серьезным подспорьем, в первую очередь, для туристов, потому что 20% возврата [от средней стоимости тура] - это достаточно много, причем возврат сразу и "живыми" деньгами. В советское время был налажен отдых по стране через профсоюзы, нынешняя программа субсидирования даст положительный эффект для развития туризма в целом. Турпакеты по Вологодской области практически сформированы, они охватывают все наши наиболее популярные у туристов города. Эти направления мы активно продвигали, они вписаны в маршрут "Золотого кольца" и в настоящее время наиболее востребованы", - сказал Осиповский.

В частности, по его словам, благодаря программе кешбэка в области ожидают в этом году увеличение туристского потока по таким направлениям, как Вологда - Кириллов - Белозерск, Череповец - Вологда - Кириллов - Белозерск, Вологда - Тотьма - Великий Устюг и Вологда - Кириллов - Вытегра. В регионе рассчитывают, что будут пользоваться спросом отдельные туры на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

В результате постепенной отмены ограничений по коронавирусу в области уже сейчас отмечают появление туристов. "Люди начинают приезжать, особенно это видно в выходные дни по загрузке гостиниц, баз отдыха, особенно расположенных у крупных водоемов. Это заметно и по количеству автомобильных номеров, которые находятся у нас в регионе, - это туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, большое количество транзитных машин - северяне едут к морю и останавливаются у нас на несколько дней. Это туристы из Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми", - сказал Осиповский.

По данным департамента, в 2018 году общий туристский поток в Вологодской области составил 3,086 млн человек, в том числе 732 тыс. туристов, остальные - экскурсанты. В 2019 году область посетили 3,15 млн путешественников, в том числе 739 тыс. туристов. По предварительным данным, в январе-июне этого года турпоток составил 700 тыс. человек, что на 55% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в области побывали 1,56 млн путешественников.

О туризме в Вологодской области

В Вологодской области насчитывается более 770 памятников истории и культуры, порядка 200 из них имеют статус объектов федерального значения. В регионе развивается теплоходный, культурно-познавательный, событийный, экологический туризм, экскурсии. Туристам предлагают более 250 экскурсий по области и столько же внутренних и выездных турмаршрутов.

Туристов со всего мира привлекают Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Ферапонтов монастырь, их ежегодно посещают более 300 тыс. путешественников. Примерно такое же количество гостей принимает вотчина Деда Мороза под Великим Устюгом, которая становится круглогодичным местом отдыха. Исторические места области связаны с именами Ивана Грозного, Петра Первого, великих праведников Кирилла Белозерского, Ферапонта, Павла Обнорского, Игнатия Брянчанинова, писателей и поэтов. Любителей природы привлекают особо охраняемые территории, в том числе Дарвинский государственный заповедник и национальный парк "Русский Север". В Череповце активно развивают промышленный туризм. Большое количество путешественников принимают старинные города Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, Устюжна.