Омбудсмен призвал жителей Хабаровска отказаться от незаконных акций в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий призвал жителей региона, участвующих в ежедневных акциях в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, выражать свое мнение законными способами. Об этом он в пятницу сообщил журналистам.

"Я противник, категорический противник любых незаконных акций, будь то шествие, демонстрация… Считаю, что нужно находить законные методы: разрешит мэрия где-то шествия проводить, вот там это и нужно делать. А сейчас эти люди, в первую очередь, нарушают права других граждан, которые не участвуют в этих акциях, но, тем не менее, вынуждены и слушать этот шум, вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда", - сказал Чесницкий.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко призвала родителей не водить детей на несанкционированные митинги. "Участие в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних трактуется законом как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, вовлечение детей в деятельность, не связанную с их возрастом", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Трегубенко.

Она также предупредила об опасности распространения коронавирусной инфекции на массовых мероприятиях. С начала эпидемического сезона коронавирусом уже заболели свыше 200 детей. При этом за июнь и июль число заражений резко выросло - до 89. "Как влияет болезнь на детский организм до конца неизвестно, ведь вирус только изучают. Поэтому надо постараться избежать болезни всеми силами", - заявила омбудсмен.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания. Самые многочисленные проходят по выходным, люди собираются и в будни. Акции в Хабаровске начинаются на площади Ленина перед зданием правительства края, затем люди, выкрикивая лозунги идут по центральным улицам города, на которых им сигналят автомобили. Движение по центру города в это время затруднено.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.