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Москалькова сообщила, что оба теста Сафронова на коронавирус отрицательные

Арестованный советник главы Роскосмоса чувствует себя нормально, отметила уполномоченный по правам человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Оба теста на новый коронавирус, которые сдал арестованный советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, дали отрицательный результат, он чувствует себя нормально. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

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"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат", - цитирует пресс-служба Москалькову. Она также отметила, что "Сафронов чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную".

"Данный вопрос остается у меня на контроле", - заверила омбудсмен.

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РоссияПандемия COVID-19Дело Ивана Сафронова
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