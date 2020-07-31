Москалькова сообщила, что оба теста Сафронова на коронавирус отрицательные

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Оба теста на новый коронавирус, которые сдал арестованный советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, дали отрицательный результат, он чувствует себя нормально. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат", - цитирует пресс-служба Москалькову. Она также отметила, что "Сафронов чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную".

"Данный вопрос остается у меня на контроле", - заверила омбудсмен.