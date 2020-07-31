Прокуратура проверит дома, на которые жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку после жалоб жителей города на крыс в домах и асбест в конструкциях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"По поручению прокурора Хабаровского края прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании размещенной в социальных сетях информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах в п. Берлин", - говорится в сообщении. Прокуроры оценят работу местной администрации по переселению граждан из жилого фонда этого района города.

В среду врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтерев посетил Комсомольск-на-Амуре. У здания администрации города его встретили несколько женщин с плакатами, которые пожаловались ему на плохое качество домов в поселке Берлин в микрорайоне "Дружба". Поселок получил такое название, поскольку конструкции для домов завозили из ГДР. Женщины сообщили, что в стенах домов есть асбест, кроме того, в зданиях есть блохи и крысы. По их словам, у жителей из-за плохих условий проживания отмечаются проблемы со здоровьем.

Ранее местная администрация сообщала, что сборно-щитовые дома, на которые пожаловались горожане, были построены в 1980-х годах как временные для строителей ТЭЦ, и в панелях действительно использовался асбест. После окончания работ на ТЭЦ строителей должны были расселить, но процессу помешала начавшаяся в стране "Перестройка".

Всего в поселке Берлин около десятка таких домов. Их признали аварийными, однако они до сих пор не расселены, поскольку в городе есть более старые и ветхие здания 1930-1940 годов постройки, стоящие выше в очереди программы переселения. По ней город планирует предоставить новое жилье жителям 32 домов до 2024 года, а всего в Комсомольске-на-Амуре порядка 70 домов, нуждающихся в расселении.