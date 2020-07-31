Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мусульманская община в значительной мере способствует развитию культурного многообразия России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В пятницу он поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте нижней палаты парламента.

"Опираясь на свое богатое духовное наследие, мусульманская община вносит большой вклад в развитие культурного многообразия нашей страны, многое делает для поддержания мира и согласия в обществе", - сказал спикер.

По его словам, "на протяжении веков этот праздник объединяет последователей ислама в стремлении к добру, счастью, справедливости", поддерживает семейные ценности, традиции бережного отношения к обычаям предков. "Дни Курбан-байрама - время милосердия, особой заботы о тех, кто нуждается в любви, тепле, внимании, - резюмировал Володин. - Желаю всем российским мусульманам здоровья, успехов и всего самого доброго".

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2020 году, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, праздничная молитва состоится 31 июля.