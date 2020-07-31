Переданные правительством РФ автомобили скорой помощи направили в районы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили в районы 16 новых автомобилей скорой помощи, которые регион получил от правительства РФ. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Автомобили скорой помощи поступают в регионы по отдельной федеральной программе, призванной переоснастить все станции скорой помощи в стране. Ее реализует Минздрав РФ совместно с Минпромторгом России. По поручению президента РФ Владимира Путина кабмин выделил дополнительные 5 млрд рублей на закупку "скорых".

"Новые автомобили скорой помощи, переданные Хабаровскому краю <...> от правительства РФ, распределили по районам. Шестнадцать машин отправились работать в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Советскую Гавань, Амурск, Николаевск-на-Амуре, а также в межрайонную больницу Комсомольска-на-Амуре, обслуживающую и район имени Полины Осипенко", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в руководстве региона, наиболее отдаленной точкой, куда направили новые автомобили, стал город Николаевск-на-Амуре, расположенный более чем в 650 км от Хабаровска.

Все микроавтобусы имеют класс "С", то есть выполнены в зимнем варианте. Они оборудованы как реанимобили, а их возможности позволяют оказывать пациентам экстренную медицинскую помощь

Автопарк "скорых" в Хабаровском крае насчитывает 253 автомобиля. Из них 45,5% - эксплуатируются дольше пяти лет. Прошлой зимой регион уже получил партию из 36 "скорых". Эти машины также отправлены в муниципалитеты. До конца года, как ожидается, в Хабаровский край поступит еще 15 новых реанимобилей.