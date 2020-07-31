Мишустин обратился к главам Духовных управлений мусульман в день праздника Курбан-байрам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мусульманская община осуществляет активную просветительскую и благотворительную деятельность, говорится в обращении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к руководителям Духовных управлений мусульман России в день праздника Курбан-байрам. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Умма России всегда играла важную роль в общественной жизни страны. И сегодня мусульманская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность. Многое делает для противодействия экстремистской идеологии, способствует укреплению мира и согласия в нашей стране", - говорится в телеграмме.

Мишустин также отметил, что исторически Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, залогом развития которого всегда были взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий. "И та огромная созидательная работа, которую Вы проводите, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в обращении.