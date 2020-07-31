Лукашенко поздравил Леонида Якубовича с юбилеем

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 75-летием, назвав его многогранной личностью с широким диапазоном творческих возможностей, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"На белорусской земле вас знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста, - говорится в поздравлении. - Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов".

Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, "способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей".

Якубович неоднократно бывал в Белоруссии. Он ищет здесь предков по отцовской линии и однофамильцев, бывал в деревнях с названием Якубовичи. Телеведущий и шоумен, который также является и профессиональным пилотом, принимал участие в открытии чемпионата мира по вертолетному спорту на аэродроме Липки под Минском. В Белоруссии Якубович снимал двухсерийную историко-документальную ленту "Незабудки. Бессмертный авиаполк", она рассказывает о девушках-летчиках, которые освобождали республику.