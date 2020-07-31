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Путин поручил проработать проведение уроков об исторической памяти и о конституции

Предложения должны быть подготовлены до 1 октября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение для школьников и студентов регулярных мероприятий, на которых будет изучаться конституция страны. Как сообщается в пятницу на сайте Кремля, поручение дано по итогам состоявшейся 3 июля встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента РФ вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения", - говорится в перечне поручений. Предложения должны быть подготовлены до 1 октября.

На встрече, прошедшей 3 июля, глава государства назвал замечательной идеей предложение о проведении в стране уроков исторической памяти и занятий по изучению конституции, особенно среди школьников.

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Россия
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