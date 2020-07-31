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Руководитель Росмолодежи считает, что молодые люди заинтересованы в традиционных ценностях

Александр Бугаев также напомнил о существующем в стране движении клубов молодых семей и проходящем Форуме молодых семей
Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев Николай Галкин/ТАСС
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Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Семейные ценности - один из запросов современной российской молодежи. Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

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"Семейные ценности - это один запросов молодого поколения, об этом говорят социологические исследования за последний год. Другое дело, что меняются отношения к формату семьи, и здесь есть над чем работать", - сказал Бугаев.

Он напомнил о существующем в стране движении клубов молодых семей и проходящем Форуме молодых семей.

"В этом году в День семьи, любви и верности мы запустили платформу-путеводитель молодая семья.онлайн для молодых семей и тех, кто планирует вступить в брак, а также детей и представителей клубов молодых семей", - подчеркнул собеседник агентства.

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