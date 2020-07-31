Посольство РФ в Польше выясняет у властей детали инцидента со скульптурой Рокоссовского

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Посольство России в Польше выясняет подробности акта вандализма, совершенного в польской Легнице в отношении скульптуры маршала Константина Рокоссовского. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

"Пока выясняем подробности, связываемся с властями", - сказал он.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Скульптура Рокоссовского весом около 600 кг была установлена у кладбища Красной армии. Она была частью экспозиции легницкого Музея меди. Ночью она пропала. Днем сотрудники музея сообщили полиции, что часть фигуры найдена на поле у Щитницкой улицы. Полицейские обнаружили скульптуру без головы.

Полиция ищет причастных к этому инциденту. Следователи выясняют, как фигура оказалась в поле. Ведется поиск остальных элементов скульптуры. Ранее в Легнице неоднократно происходили акты вандализма в отношении памятников Рокоссовскому.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в Красную гвардию, затем в Красную армию. Дважды Герой Советского союза, кавалер Ордена "Победа" (1945), один из выдающихся полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Умер в 1968 году в Москве.