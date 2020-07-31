В России выявили 5 482 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 10 дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкессии (0,2%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Севастополе (0,3%).

Новые 695 случаев выявлены в Москве, 210 - в Свердловской области, 171 - в Ханты-Мансийском АО, 159 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Московской области.

В настоящее время в РФ болеют 187 608 человек.

Число выздоровевших пациентов в РФ, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 755, всего уже вылечились 638 410 человек. Согласно данным, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны 1 260 человек в Москве, 606 - в Свердловской области, 401 - в Нижегородской области, 393 - в Архангельской области, 392 - в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 161 против 129 днем ранее, всего умерли 13 963 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки скончались 20 пациентов в Санкт-Петербурге, 16 - в Пермском крае, 14 - в Москве, семь - в Новосибирской области, по шесть - в Ростовской и Свердловской областях.