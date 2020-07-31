Коэффициент распространения коронавируса в России третий день составляет 0,95

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд держится на отметке 0,95. В Москве этот показатель опустился за сутки на 0,03, до уровня 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля. А зафиксированный в Москве в пятницу уровень является минимальным с 22 июля.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже 1. Это Нижегородская область (0,83), Свердловская область и Красноярский край (0,86), Ханты-Мансийский автономный округ (0,91), Иркутская область (0,92), Санкт-Петербург (0,93), Подмосковье и Челябинская область (0,97).

Превышает единицу коэффициент в Москве и в Ростовской области (1,06).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.