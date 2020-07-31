В аппарате Москальковой изучают ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой собирает информацию о ситуации с задержанием в Минске граждан России. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. По указанию уполномоченного международное управление сейчас собирает всю информацию: списки задержанных, обвинение, которое предъявлено, и так далее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуацию будут мониторить, несмотря на то, что в аппарате уполномоченного конкретных обращений в защиту прав этих граждан ни от самих, ни от их представителей, ни от журналистского сообщества нет.

"Тем не менее, поскольку дело резонансные, мы имеем право в рамках закона реагировать, поэтому ситуацию внимательно изучаем", - добавили в пресс-службе.

Задержание россиян в Белоруссии

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.

По словам Мезенцева, задержанные в Белоруссии граждане России 25 июля намеревались вылететь из Минска в Стамбул, а "много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом", минуя территорию Белоруссии, но опоздали на рейс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.