Почти 9 тыс. педагогов Приморья получат доплату за классное руководство

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. преподавателей Приморского края начнут получать доплату к основной зарплате в размере 5 тыс. рублей. Выплаты будут начислять с начала нового учебного года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"В Приморском крае введут выплату в размере 5 тыс. рублей для педагогов за выполнение функций классного руководителя. Учителя будут получать ее ежемесячно. Получателями средств являются почти 9 тыс. педагогических работников", - пояснили в пресс-службе.

До конца этого года на дополнительные выплаты из федерального бюджета выделят 386,8 млн рублей. В следующем году из федерального бюджета Приморью направят еще более 1 млрд рублей на эти цели.

"С учетом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составят от 7,5 до 9 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба министра образования края Наталью Бондаренко.

Новая федеральная ежемесячная доплата для педагогов вводится по поручению президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию глава государства подчеркивал, что доплата классным руководителям во всех регионах будет начисляться из федерального бюджета, с сохранением выплат, которые полагались педагогам до введения дополнительной меры поддержки.

В пресс-службе добавили, что в целом финансовая поддержка педагогов в крае проходит в рамках региональной программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2027 года.