Мантуров сообщил, что РФ будет участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские компании начинают поставки пробных партий и образцов средств защиты, в том числе масок, в Европу, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. После прохождения сертификации они будут участвовать в конкурсах на поставку в европейские страны, добавил министр.

"Работаем со словенской, польской и словацкой сертификационными лабораториями по вопросу сертификации нашей продукции. Сроки сертификации в зависимости от продукта составят от нескольких недель до нескольких месяцев. После получения европейской сертификации планируем принять участие в соответствующих конкурсах", - сказал он.

Мантуров сообщил, что РФ уже отправила образцы масок и костюмов в ряд стран, например, в Финляндию, для изучения потенциальными покупателями. "В конце этой-начале следующей недели уйдет пробная партия защитных масок в Грецию", - добавил он. В Словению компании отправили на сертификацию образцы дезинфицирующих средств.

Министр отметил, что у российских производителей есть конкурентные условия и цены, особенно это касается компаний с полным циклом производства.

Также РФ поставила коммерческие партии тест-систем на коронавирус Египту и ведет переговоры о поставках с Пакистаном, добавил Мантуров. В середине июля компании РФ отправили минздраву Туркмении 30 тыс. защитных костюмов и ряд других средств.

Экспорт защитных средств в период пандемии возможен только по разрешению Минпромторга.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник, 3 августа, в 08:00.