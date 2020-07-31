Минпросвещения подготовит предложения по единым требованиям к оплате труда учителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования должны представить до 1 ноября 2020 года предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства в пятницу по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина с отчетом правительства в Госдуме.

"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минфином России, Общероссийским профсоюзом образования представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников с учетом формирования базовой ставки заработной платы, исходя из установленной продолжительности рабочего времени", - говорится в поручении. Срок исполнения - 1 ноября 2020 года.

Также Минпросвещения совместно с МЧС и Роспотребнадзором в срок до 28 августа должны представить информацию о готовности учебных заведений к началу учебного года с учетом эпидемической ситуации.