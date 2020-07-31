Роспотребнадзор рекомендует туристам покупать билеты за несколько дней до вылета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует туристам перед планированием поездки в страны, с которыми Россия открыла авиасообщение, изучить их эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также бронировать жилье и билеты за несколько дней до вылета. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования - бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо ознакомиться с требованиями для въезжающих на территорию этой страны, а во время путешествия соблюдать меры социального дистанцирования. "При выборе мест размещения отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)", - также рекомендуют в ведомстве.

Еду советуют употреблять в номере или на открытом пространстве. Из рациона следует исключить блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных. При передвижении по городу лучше использовать такси вместо общественного транспорта, а также носить маски во всех людных местах. "Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах мира. При появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.