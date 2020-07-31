ОП указала на коррупционные риски нового метода проверки водителей на трезвость

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предложила МВД доработать проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе, устранив возможные коррупционные риски. Об этом говорится в заключении ОП по результатам общественной экспертизы соответствующего проекта постановления правительства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в МВД сообщали, что проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение направлен в Общественную палату РФ на обсуждение.

"Предложенная редакция проекта постановления не позволяет минимизировать коррупционные риски и в данной редакции не может быть поддержана участниками общественной экспертизы. Между тем при соответствующей доработке проекта постановления с учетом коррупционных рисков он может быть поддержан", - говорится в заключении.

К таким изменениям могут относиться обязательность фиксации на видео указанной процедуры освидетельствования без возможности удаления видеозаписей, проведение предварительного тестирования только во время спецопераций и при участии не менее двух экипажей Госавтоинспекции. Отдельного внимания, по мнению участников общественной экспертизы, заслуживают способ оценки степени опьянения и конструкция используемых приборов. "При использовании новых технических средств необходимо обеспечить бесконтактный способ контроля в целях исключения возможности заражения исследуемого лица инфекцией или вирусом", - пояснили в ОП.

Участники общественной экспертизы также обращают внимание на необходимость обучения сотрудников Госавтоинспекции работе с новыми техническими средствами. Кроме того в проекте, по мнению участников экспертизы, необходимо более четко и единообразно отразить правовое регулирование вопросов освидетельствования лиц, управляющих транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения.