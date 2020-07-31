Мишустин поздравил Якубовича с юбилеем

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Леонида Якубовича с 75-летием, назвав телеведущего "человеком большого таланта". Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.

"Вы - человек большого таланта и невероятной творческой энергии, замечательный актер, сценарист, бессменный ведущий знаменитого капитал-шоу "Поле чудес", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что программа "Поле чудес" по праву является одной из самых популярных на отечественном телевидении. "Благодаря вам каждый выпуск шоу превращается в красочный праздник, где царит особая душевная атмосфера, а остроумные шутки и яркие выступления участников дарят всем незабываемые эмоции и отличное настроение", - добавил он.