Путин поздравил Якубовича с юбилеем

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем и отметил, что он всегда трудится с полной самоотдачей, дарит зрителям Первого канала яркие, положительные эмоции. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Человек талантливый и энергичный, Вы всегда трудитесь творчески, с полной самоотдачей, дарите зрителям Первого канала яркие, положительные эмоции. Они высоко ценят Вашу открытость, стремление сделать каждый выпуск легендарного "Поля чудес" интересным и запоминающимся", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал Якубовичу здоровья, а также успехов и процветания его проекту.

Из биографии

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Окончил МИСИ по специальности "инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха" в 1971 году. После окончания института в 1971-1977 годы работал на автозаводе им. Лихачева (ЗИЛ), в 1977-1980 годы - в пусконаладочном управлении ЗИЛа, затем в специализированном монтажно-наладочном управлении треста "Мосмеханмонтаж".

Во время учебы в институте играл в КВН за команду МИСИ.

С конца 1970-х годов начал заниматься литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для телепередач "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!". В 1980 году стал членом Профессионального комитета московских драматургов.

В 1980-е годы работал аукционистом, ведущим конкурсов, фестивалей. В 1988 году провел первый в СССР конкурс красоты "Московская красавица". В 1991 году был приглашен на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес" вместо Владислава Листьева. Является бессменным ведущим игры на протяжении 24 лет.

Якубович увлекается авиацией, в 1990-х годах окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, в 2002 году - авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково, где получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления самолетом ЯК-40 в качестве второго пилота.