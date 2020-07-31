Прокуратура оценит качество и полноту ликвидации опасных отходов в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура поручила проверить качество и полноту ликвидации опасных отходов предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ поручила Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору обеспечить надлежащее надзорное сопровождение при выполнении работ в рамках реализации нацпроекта "Экология", оценить эффективность и законность расходования бюджетных средств, качество и полноту ликвидации объекта накопленного вреда, образовавшегося в результате деятельности предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском Иркутской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов. Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению данной экологической проблемы.