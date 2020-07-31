Темпы распространения коронавируса в России за месяц замедлились почти вдвое

С 1 по 31 июля штаб сообщил о 192 132 выявленных случаях. Это на 20,6% меньше, чем в июне, когда в штабе отчитались о 242 006 инфицированных. В июне число заразившихся росло примерно на 1,57% в сутки, в июле - на 0,84%.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число регистрируемых в России случаев заражения коронавирусом по итогам июля заметно снизилось, а темпы распространения инфекции замедлились почти в два раза, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Коэффициент распространения инфекции, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, за месяц не изменился. По подсчетам ТАСС, утром 31 июля он составил 0,95, как и 30 июня.

Заболеваемость, рассчитанная за две предшествующих недели (этот показатель используется, например, при принятии решений о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами), сократилась с примерно 70 случаев на 100 тыс. жителей до 55.

Выздоровевшие и умершие

Оперативный штаб в июле сообщил о 225 760 вылечившихся от коронавирусной инфекции россиянах. Это немного меньше, чем в июне, когда выписали 240 767 человек. Доля выздоровевших тем не менее увеличилась с 63,7% до 76%.

За счет этого почти на 17% сократилось количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент. Если 30 июня оно составляло 225 879, то 31 июля - 187 608, что соответствует показателям начала мая.

Всего в России заразился 839 981 человек. Таким образом, сейчас болеют 22,3% из них.

Число умерших, напротив, почти не изменилось. Из сводок за период с 1 по 31 июля следует, что в стране умерли 4 643 пациента против 4 627 в предыдущем месяце. Условный уровень летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличился с 1,44% до 1,66%.

Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности в предыдущие месяцы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду говорила, что летальность коронавирусной инфекции в России не превышает 2,5%.

В Москве

С 1 по 31 июля штаб сообщил о 19 761 новом случае заражения в Москве. Это в два раза меньше, чем в предыдущий месяц, когда стало известно о 40 807 инфицированных. Всего в столице заразились 241 359 человек.

Темпы распространения коронавируса в городе заметно снизились: в июне число инфицированных росло в среднем на 0,68% в сутки, в июле - на 0,28%. Среднесуточная заболеваемость в Москве, рассчитанная за две предшествующих недели, сократилась с 922,7 до 641,6 случая. Как отмечал в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, в ближайшее время она вряд ли снизится еще сильнее - по его словам, это уже "минимальный уровень".

Число выздоровевших в городе также оказалось заметно меньше, чем в предыдущем месяце, - 28 771 против 70 218. Доля уже вылечившихся пациентов увеличилась с 67,9% до 74,2%.

Количество активных случаев сократилось с 67 405 до 57 731, следует из сообщений оперативного штаба. Таким образом, сейчас продолжают лечение менее 24% заразившихся в городе.

В июле в Москве регистрировали гораздо меньше смертей, чем в июне, - 664 против 1 319. Условный уровень летальности, по данным штаба, по итогам месяца вырос с 1,71% до 1,85%. На этой отметке он остается уже 11 дней подряд.

В регионах

Ситуация стабилизировалась в большинстве регионов России, следует из подсчетов ТАСС. Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предшествующие недели, снизилась в семи из восьми федеральных округов. Исключением стал только Южный, где она возросла с 403,3 до 409,9 случая, или на 1,6%.

В Центральной России снижение показателя составило 45,2%, на Северном Кавказе - 38,9%, в Северо-Западном федеральном округе - 13,5%. В остальных округах оно оказалось заметно скромнее - от 2,5% в Сибири до 9,3% в Приволжье.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, добиться устойчивой положительной динамики пока удалось не во всех регионах страны. Так, в Туве и Карачаево-Черкесии, вызывавших особую тревогу в конце июня, коронавирусная инфекция в целом отступила. Однако в Ямало-Ненецком автономном округе, который глава государства упоминал в числе проблемных субъектов еще месяц назад, заболеваемость за этот период сократилась всего на 1%, а 31 июля стало известно, что заразился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.