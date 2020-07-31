В Североморске приступили к возведению инфекционного госпиталя

МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь начали строить на территории Североморска в Мурманской области силами Министерства обороны РФ. Об этом на брифинге в пятницу сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис.

"Конечно, учитывая большую дислокацию военнослужащих Северного флота, действительно идет строительство дополнительных мощностей инфекционного госпиталя под любые задачи, которые возникают и будут возникать на территории Мурманской области. Это будет модульный стационарный госпиталь с самым современным оборудованием, которое позволит при наступлении любых инфекций решать задачу выздоровления военнослужащих. И мы благодарны руководству Минобороны за то, что такое решение принято и в Североморске такой объект появится", - сказал Чибис.

Он не назвал точные сроки сдачи объекта, но уточнил, что госпиталь в Североморске должен быть построен в течение ближайших нескольких месяцев.

По информации оперативного штаба, по состоянию на утро пятницы в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 98 - в Мурманске, 11 - в Североморске. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 10 232, в городе Мурманске - 5 232, в городе Североморске - 843. Выздоровели 6 202 пациента, 3 953 человека находятся на лечении с коронавирусом в больнице, 77 человек умерли.