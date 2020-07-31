Страница с информацией о вакцинах появилась на стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Раздел с информацией об отечественных вакцинах от новой коронавирусной инфекции появился в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф . Об этом сообщили в пресс-службе АНО" Национальные приоритеты".

"Наша задача - дать людям наиболее полную информацию о тех разработках, которые доказали свою эффективность, а также консолидировать на одной площадке результаты работы всех участников: ученых, исследователей, министерств и ведомств, в структуре которых находятся научные институты", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Софии Малявиной.

В этом разделе уже можно получить основные сведения о вакцинах, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. На странице также можно найти ответы на вопросы о составе вакцин, их исследованиях и стадии разработки. Информация будет оперативно обновляться.