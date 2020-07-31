{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Страница с информацией о вакцинах появилась на стопкоронавирус.рф

На странице, в частности, можно найти ответы на вопросы о составе вакцин, их исследованиях и стадии разработки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Раздел с информацией об отечественных вакцинах от новой коронавирусной инфекции появился в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом сообщили в пресс-службе АНО" Национальные приоритеты".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наша задача - дать людям наиболее полную информацию о тех разработках, которые доказали свою эффективность, а также консолидировать на одной площадке результаты работы всех участников: ученых, исследователей, министерств и ведомств, в структуре которых находятся научные институты", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Софии Малявиной.

В этом разделе уже можно получить основные сведения о вакцинах, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. На странице также можно найти ответы на вопросы о составе вакцин, их исследованиях и стадии разработки. Информация будет оперативно обновляться.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Фонтаны Петербурга отключат на день ВДВ из-за возможных случаев купания в них
Будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга
Читать полностью