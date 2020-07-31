Прокуратура нашла нарушения в содержании крокодилов и лемуров в бывшем отеле в Краснодаре

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт массового содержания экзотических животных - крокодилов, гиббона, лемуров, игуаны, обезьян - без разрешительных документов и в ненадлежащих условиях в Краснодаре. Об этом в пятницу сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура Центрального административного округа Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В ходе проверки установлен факт содержания в здании бывшей гостиницы "Централь" без соответствующих разрешительных документов животных (крокодилов, игуаны, лемуров, обезьяны, черепахи, змеи)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные виды содержались в вольерах, не соответствующих необходимым нормам и размерам. 11 крокодилов размещались в аквариуме, площадь которого составляла 9,8 кв. м, при этом, согласно установленным нормам, на одну особь должно приходиться не менее 20 кв. м суши и воды. У анаконды отсутствовал бассейн, а мартышка, большой белорукий гиббон и игуана "соседствовали" в одном вольере.

Также, по данным прокуратуры, отсутствовали кормовой рацион и режим кормления животных, корм, предназначенный для животных, не был промаркирован, также отсутствовали соответствующие сопроводительные документы. "Ветеринарный пункт, а также условия для лечения и реабилитации больных животных в нарушение законодательства не были созданы", - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Отмечается, что прокуратура направила исковое заявление в суд о запрете хозяйствующему субъекту осуществлять деятельность по предоставлению выставочных услуг с использованием животных до устранения выявленных нарушений в полном объеме.