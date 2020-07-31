Фонтаны Петербурга отключат на день ВДВ из-за возможных случаев купания в них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. "Водоканал Санкт-Петербурга" приостановит работу некоторых городских фонтанов с 09:00 мск 2 августа по 09:00 мск 3 августа в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Водоканала в пятницу.

"2 августа с 9:00 мск по 00:00 мск и 3 августа с 00:00 мск по 9:00 мск будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", - сообщили в пресс-службе.

В Водоканале отметили, что в случае массовых купаний в других петербургских фонтанах их работа также может быть остановлена. В связи с празднованием Дня ВДВ предприятие призывает граждан воздержаться от водных процедур в чашах фонтанных сооружений.