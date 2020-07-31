Росреестр предложил учесть опыт народного голосования при выборе географических названий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росреестр при разработке законопроекта о географических названиях учтет опыт их выбора с помощью голосования, которое проводилось для присвоения аэропортам имен выдающихся деятелей. Внести документ в правительство планируется в ноябре, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба ведомства.

Ранее Росреестр начал разрабатывать проект федерального закона о наименованиях географических объектов. Действующий в настоящее время документ был принят в 1997 году и, по мнению ведомства, устарел. В новом законопроекте планируется предусмотреть широкое применение цифровых технологий.

"В законопроекте планируется зафиксировать применение ранее использованного успешного подхода к выбору наименований географических объектов путем голосования, который был реализован при присвоении аэропортам России имен выдающихся деятелей в рамках проекта "Великие имена России", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, решения о присвоении названий географическим объектам смогут принимать не только федеральные, но и региональные органы власти. Так, субъекты РФ смогут принимать решения о наименовании единиц административно-территориального деления региона. Однако это будет возможно при условии положительного заключения федеральной экспертизы.

Росреестр также планирует закрепить в качестве одного из принципов присвоения названий использование "наименований, отражающих как современные, так и ранее существовавшие историко-культурные ценности". "При этом наименования должны присваиваться географическому объекту не только с учетом историко-культурных, социальных и иных особенностей территории, на которой расположен такой географический объект, но также с учетом ее перспективного развития", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что проект федерального закона планируется представить в правительство России в ноябре 2020 года. Предполагается, что закон вступит в силу в декабре 2021 года.

Имена для аэропортов

Конкурс "Великие имена России", в котором россияне выбирали имена для 47 аэропортов, проходил в 2018 году. Отдать свой голос можно было на сайте проекта, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В большинстве регионов победителями были признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

Изначально перечни имен-претендентов формировали региональные общественные палаты, к этим спискам были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел опросы жителей охваченных проектом регионов, в результате были выявлены тройки и четверки имен-финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования. Позже в некоторых регионах проводились вторые туры конкурса.