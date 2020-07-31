Вторую волну пандемии коронавируса ждут в Белоруссии в ноябре-декабре

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может начаться в Белоруссии в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

"По расчетам, мы ожидаем возможную вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре", - приводит слова Богдан в пятницу портал tut.by

Представитель Минздрава отметила, что в настоящее время в стране по-прежнему фиксируются случаи коронавируса, а система здравоохранения республики готовится к возможной второй волне. Для этого пополняются запасы средств индивидуальной защиты, создается необходимый резерв лекарств.

По словам Богдан, в стране производится внушительный спектр лекарственных препаратов, которые используются при лечении больных COVID-19. "У нас достаточный запас препарата для лечения малярии - гидроксихлорохина, также есть низкомолекулярные гепарины - их закупили несмотря на то, что фармкомпании выставили более высокую цену. Однако пока не решен вопрос с антивирусным препаратом ремдесивир", - отметила специалист.

Богдан рассказала, что, готовясь к возможной второй волне, власти продолжают реконструкцию больниц, которые будут опорными для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В частности, там организуют дополнительные точки для подачи кислорода. По ее словам, во время второй волны медики будут стараться в первую очередь справиться силами терапевтических отделений. Она также сообщила, что клинические протоколы по лечению пациентов с COVID-19 пока менять не будут, потому что они, по ее словам, работоспособные.

В условиях пандемии белорусские власти не стали вводить карантин. В республике проводятся массовые мероприятия, а также проходит президентская избирательная кампания. Минздрав Белоруссии разработал рекомендации для предотвращения распространения коронавируса при проведении голосования на выборах президента 9 августа. По данным Минздрава на 30 июля, в республике зарегистрировано 67 665 случаев заражения коронавирусом, умерли 553 человека.