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Дело Ивана Сафронова

Песков не комментирует решение ФСБ не сообщать адвокатам Сафронова суть обвинений до суда

Пресс-секретарь президента уточнил, что он не знает, как осуществляются следственные действия и защита в условиях секретности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение следователей ФСБ не разъяснять адвокатам обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова суть инкриминируемых ему деяний до окончания расследования.

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"Я в данном случае, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать решение обвинения не знакомить защиту и самого Сафронова с сутью обвинений, ограничившись лишь указанием статьи.

Песков уточнил, что он не знает, "как следственные действия в условиях секретности осуществляются, как осуществляется защита в условиях секретности". "Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить. Но мы обязательно этим поинтересуемся", - заверил пресс-секретарь главы государства.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Ивана Сафронова
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