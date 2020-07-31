Песков не комментирует решение ФСБ не сообщать адвокатам Сафронова суть обвинений до суда

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение следователей ФСБ не разъяснять адвокатам обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова суть инкриминируемых ему деяний до окончания расследования.

"Я в данном случае, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать решение обвинения не знакомить защиту и самого Сафронова с сутью обвинений, ограничившись лишь указанием статьи.

Песков уточнил, что он не знает, "как следственные действия в условиях секретности осуществляются, как осуществляется защита в условиях секретности". "Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить. Но мы обязательно этим поинтересуемся", - заверил пресс-секретарь главы государства.