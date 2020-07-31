В Волгоградской области увеличат число коек для пациентов с коронавирусом до 3,7 тыс.

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области к осени составит 3,7 тыс. мест, в настоящее время госпитализированы 2 317 человек. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя Комитета здравоохранения области Николай Алимов.

"У нас 2 317 на сегодня пациентов госпитализированы, всего у нас развернуто <...> 3 340 коек. С учетом того, что мы планируем открывать, это будет 3 714 - это наш резерв общий на осень", - сказал Алимов.

Ранее Алимов сообщал, что в регионе продолжают сохранять резервные коечные места и создавать запас с учетом географической близости для пациентов и увеличения числа случаев пневмоний.

По данным оперативного штаба, в Волгоградской области на 31 июля зарегистрировано 9 142 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки 90 случаев. Выписан из больниц с выздоровлением 5 561 человек, 62 человека умерли.